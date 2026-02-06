infiltrazioni e crolli a scuola in biblioteca

Da questa mattina, gli studenti della quarta classe della scuola sono costretti a cambiare aula. Il tetto perde acqua e due pannelli del contro-soffitto si sono staccati, rendendo inagibile la stanza. I bambini ora seguono le lezioni in biblioteca, mentre i tecnici valutano i danni e le riparazioni da fare.

Dal tetto s’infiltra l’acqua piovana e un’aula, dove si sono staccati due pannelli dal contro-soffitto, risulta inagibile, col risultato che i bambini di quella classe, una quarta, sono costretti a fare lezione in biblioteca. Succede alla primaria "Teresa Sarti" di via Lazio, dove non mancano le polemiche da parte dei genitori (e dei politici di opposizione), tanto più che il problema delle infiltrazioni non è nuovo, ma si trascina da tempo. Il Comune ha previsto un intervento sul tetto dell’immobile, ma i lavori non verranno eseguiti prima dell’estate. Intanto, nei commenti sui social ma non solo, i genitori non nascondono il loro malumore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Gli studenti del liceo Danilo Dolci di Brancaccio hanno manifestato per segnalare le condizioni di sicurezza dell'edificio, recentemente interessato da crolli di calcinacci e infiltrazioni d’acqua.

I residenti di via Giotto sono tornati a segnalare infiltrazioni dall’argine lungo il Torrente Bagnolo.

