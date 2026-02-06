Infiltrazioni d’acqua nel carcere di Le Sughere | aule scolastiche allagate

Questa mattina a Livorno, le infiltrazioni d’acqua nel carcere di Le Sughere hanno causato l’allagamento delle aule scolastiche. Le condizioni dell’edificio sono ormai note da tempo, ma questa volta i problemi sono diventati evidenti: acqua che scivola dai soffitti e si accumula sui pavimenti, rendendo difficile anche la normale attività scolastica per i detenuti che seguono i corsi. La situazione è critica e preoccupa le autorità, che devono intervenire rapidamente per mettere in sicurezza la struttura.

**Lead** Il carcere di Le Sughere, a Livorno, è ormai una casa circondariale in stato di degrado. Le aule del polo scolastico, le celle, gli spazi comuni – tutti sono andati sotto al peso dell’umidità, dell’infiltrazione e della vecchiaia strutturale. La denuncia è arrivata dal Garante delle persone private della libertà personale, Marco Solimano, un uomo che negli ultimi anni ha sempre più volte espresso preoccupazioni su una situazione che ormai tocca i confini della criticità. Il problema, come evidenzia l’attivismo del garante, non riguarda soltanto il benessere dei detenuti, bensì la dignità e la salute delle persone che operano dentro l’istituto.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Le Sughere Ilva Le Sughere, infiltrazioni d'acqua all'interno del carcere: "Allagate le aule del polo scolastico" Le Sughere, il carcere di Livorno, si riempie di acqua. Infiltrazioni d’acqua nelle aule: "La nostra scuola cade a pezzi" Gli studenti di una scuola nel quartiere segnalano problemi da tempo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Le Sughere Ilva Argomenti discussi: Infiltrazioni d’acqua nelle aule: La nostra scuola cade a pezzi; MALTEMPO: AD ATRI INFILTRAZIONI D’ACQUA NELLA CATTEDRALE E IN DUE SCUOLE; Infiltrazioni e crepe nell'istituto scolastico: arrivano i vigili del fuoco | VIDEO; Scuola Del Lungo: Infiltrazioni d’acqua. Crolla il tetto mentre controlla infiltrazioni, muore anziano nel SulcisStava verificando se sul tetto ci fosse un buco che provocava una infiltrazione d'acqua, quando una porzione di tetto è crollata, inghiottendolo. Tragedia nel pomeriggio a Narcao nel Sulcis dove un an ... ansa.it Infiltrazioni d’acqua nelle aule: La nostra scuola cade a pezziPero, il Pd portavoce di genitori e residenti: Siamo molto preoccupati, servono interventi urgenti L’Amministrazione da poco insediata rinunciò alla realizzazione di un nuovo polo: scelta imperdona ... ilgiorno.it Ripassare le fughe dei balconi per prevenire infiltrazioni d’acqua, oppure rinnovare quelle del bagno e della cucina rovinate dal tempo, può rivelarsi un intervento di media difficoltà se si conoscono i passaggi giusti. Nel nostro Blog riepiloghiamo tutte le fasi o facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.