infibulata da bambina la nuova vita in italia di zainab

Zainab, bambina somala, è arrivata in Italia a 11 anni. Dopo essere stata abbandonata dalla madre, è stata accolta dalle suore a Roma. La sua storia mette in luce le sfide di chi fugge dal proprio paese e cerca una nuova vita nel nostro paese.

AGI - Zainab è stata infibulata da bambina in Somalia. Arrivata in Italia a 11 anni è stata cresciuta dalle suore a Roma dopo essere stata abbandonata dalla madre. Ora è un’adulta e ha una figlia di nome Stefania. Ha una vita normale grazie a un lungo percorso che ha visto impegnati ginecologi e medici specialisti in chirurgia rigenerativa. Ma per milioni di donne la ‘presa in carico’ sanitaria è ancora lontana. Per tante rimane un tabù. Per molte altre è una mancata possibilità. E sono quindi costrette a convivere con traumi fisici e psicologici. In Italia vivono 88.000 dove che hanno subito la mutilazione genitale . 🔗 Leggi su Agi.it

