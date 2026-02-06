Infiammazione post cataratta e day hospital oculistico sospeso a Villa Igea | cosa sappiamo

Questa mattina l’Asuit ha annunciato la sospensione temporanea del day hospital oculistico a Villa Igea. La decisione arriva dopo che si sono verificati alcuni casi di infiammazione post cataratta tra i pazienti. Le autorità stanno indagando sulle cause e monitorano la situazione per garantire la sicurezza di chi si trova sotto cure o in attesa di intervento. Nessuna decisione definitiva è ancora stata presa, ma nel frattempo il servizio è stato sospeso fino a nuove disposizione.

È di queste ore la notizia, confermata dall'Asuit, della sospensione in via precauzionale del day hospital oculistico di Villa Igea. Il motivo è legato a quanto accaduto lo scorso 31 gennaio, quando alcuni pazienti sottoposti a interventi di cataratta, avvenuti con modalità regolari, hanno.

