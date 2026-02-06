Indonesian comedian summoned by police over Netflix show

La polizia di Jakarta ha chiamato in questura un comico indonesiano noto, il primo del suo paese a realizzare uno spettacolo speciale su Netflix. L’intervento arriva dopo alcune polemiche legate al contenuto dello show, che ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e le autorità. Al momento, il comico non ha rilasciato dichiarazioni, mentre le indagini continuano.

Pandji Pragiwaksono's show appeared on Netflix on December 27 and included satirical comments on Indonesian politics and democracy, including the 2024 election. The election was won by former military general Prabowo Subianto, who has now become president of the world's most populous Muslim-majority country. Pragiwaksono also criticised Indonesia's two largest Muslim organisations, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, for receiving a mining concession from the government when Joko Widodo, known as Jokowi, was still president. Jokowi's son was Prabowo's running mate, and went on to become vice president.

