India miniera illegale esplode | decine di vittime nel Rajasthan

Questa mattina si conta il bilancio di un’esplosione in una miniera illegale nel Rajasthan. Decine di persone hanno perso la vita, e i soccorritori stanno ancora cercando i dispersi tra le macerie. L’incidente si è verificato nel cuore della notte, quando l’esplosione ha distrutto tutto intorno, lasciando dietro di sé un quadro di morte e rovine. Le autorità stanno indagando sulle cause e sui responsabili di questa tragedia.

Nel cuore della notte, nel Rajasthan, un'esplosione improvvisa ha spezzato il silenzio della campagna, lasciando un campo di distruzione e morte. Almeno 18 persone sono state uccise in una miniera di carbone illegale situata nel Nord-est dell'India, in uno dei territori più poveri del paese. L'incidente, verificatosi a poco più di mezzanotte, è avvenuto in una struttura abusiva, realizzata con tecniche obsolete, che negli anni ha causato gravi danni ambientali e umani. Le autorità indiane stanno indagando sull'episodio, che è stato descritto come un tragico esempio di come l'economia informale possa diventare un pericolo per la vita delle persone.

