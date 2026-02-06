Indagati rimasti in cella dopo blitz poliziotto | minacce e violenze in carcere

La polizia ha arrestato Patrizio Corrao, 38 anni, durante un blitz in un appartamento a Borgo Nuovo. Corrao ora si trova in cella, e nelle ultime ore si sono verificati episodi di minacce e violenze tra i detenuti. La situazione nel carcere resta tesa, con le autorità che cercano di gestire le tensioni crescenti.

Patrizio Corrao, 38 anni, è finito in carcere dopo essere stato individuato in un appartamento a Borgo Nuovo. Era l'ultimo dei nove indagati coinvolti in un'indagine su estorsioni, rapine e violenze in zona Cep e Borgo Nuovo. I poliziotto avevano lanciato un blitz per arrestare tutti gli accusati, ma Corrao era riuscito a sfuggire. Era il solo a non essere ancora stato catturato, e la polizia, con un'operazione di informazioni, ha individuato l'appartamento dove era nascosto. Era pronto a lasciare la città, ma è stato trovato mentre si preparava per partire. L'arresto è arrivato in tempo per farlo entrare in tribunale in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Un anno di violenze e minacce ha portato all’arresto di un 23enne tunisino a Modena, sospettato di stalking ai danni dell’ex compagna.

