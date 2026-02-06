Incubo mareggiata Porto Recanati ancora ko Chalet distrutti dalle onde ristoranti evacuati Il sindaco Michelini | Nessuna allerta

Una forte mareggiata ha colpito Porto Recanati, lasciando il litorale in condizioni difficili. Chalet distrutti e ristoranti evacuati, senza che ci fosse un allarme ufficiale. Il sindaco Michelini assicura che non c’era nessuna allerta preventiva. La situazione si è aggravata in poche ore, sorprendendo molti residenti e operatori locali. Ora, le autorità stanno valutando i danni e le prossime mosse per mettere in sicurezza la zona.

PORTO RECANATI Una violentissima mareggiata, ancora una volta, ha messo in ginocchio il litorale di Porto Recanati. Onde fino a quattro metri hanno sferzato la costa nella notte tra mercoledì e giovedì. I tratti più colpiti sono stati via Marinai d’Italia nel lungomare Sud, dove le strutture balneari hanno subito allagamenti e danni pesantissimi, e Scossicci, a Nord, dove la forza delle onde ha compromesso strutture, vetrate, arredi e impianti elettrici. Anche in questo caso conseguenze molto pesanti. La situazione Per gli operatori balneari è stata una nottata in bianco: tra collegamenti costanti alle telecamere di sorveglianza e messaggi continui tra proprietari, si è cercato di monitorare l’evolversi della situazione minuto dopo minuto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Incubo mareggiata, Porto Recanati ancora ko. Chalet distrutti dalle onde, ristoranti evacuati. Il sindaco Michelini: «Nessuna allerta» Approfondimenti su Porto Recanati Mareggiata Mareggiata nelle Marche, distrutti chilometri di costa a Porto Recanati. Sindaco: “Erosione che va avanti da decenni” Una mareggiata improvvisa ha colpito le Marche, distruggendo diversi chilometri di costa a Porto Recanati. “Porto Recanati mangiata dal mare, intervenite subito”: l’appello del sindaco dopo la mareggiata Questa mattina Porto Recanati si è svegliata sotto una violenta mareggiata. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Porto Recanati Mareggiata Argomenti discussi: Scossicci, mareggiate senza tregua: Un incubo che dura da 20 anni, questa è la città più erosa delle Marche; Incubo mareggiata a Porto Recanati, i balneari in ginocchio: È una morte annunciata, troppi appelli inascoltati; Incubo mareggiata, Porto Recanati ancora ko. Chalet distrutti dalle onde, ristoranti evacuati. Il sindaco Michelini: Nessuna allerta; Mareggiata a Porto Recanati: danni allo chalet Acapulco, chiusa la litoranea (Foto/Video). Incubo mareggiata a Porto Recanati, i balneari in ginocchio: «È una morte annunciata, troppi appelli inascoltati»PORTO RECANATI Gli operatori balneari di Porto Recanati sono esausti. Pino Frisari, titolare di Acapulco, sul lungomare Sud, struttura aperta tutto l’anno, è costretto a ... corriereadriatico.it Mareggiata nelle Marche, distrutti chilometri di costa a Porto Recanati. Sindaco: Erosione che va avanti da decenniViolenta mareggiata nelle Marche: esonda il fiume Musone, danni ingenti alle strutture balneari e strada provinciale chiusa ... ilfattoquotidiano.it PORTO RECANATI - Il sindaco Andrea Michelini ha annunciato che la viabilità è ripresa. Il consigliere regionale del Pd presenterà una richiesta in Regione facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.