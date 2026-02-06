Incredibile Mediaset ha denunciato Corona | sapete quanti milioni ha chiesto? La cifra è assurda!

Mediaset ha deciso di denunciare Fabrizio Corona. La richiesta di risarcimento è shock: si parla di milioni di euro. La storia tra l’ex paparazzo e la tv si fa sempre più complicata, con una battaglia legale che rischia di durare ancora a lungo. Corona ora dovrà rispondere alle accuse, mentre il caso fa chiacchierare tutto il pubblico.

Lo scontro tra Fabrizio Corona e Mediaset entra ufficialmente in una nuova fase, molto più dura e senza ritorno. Dopo settimane di tensioni, rimozioni di contenuti e tentativi di arginare la diffusione di Falsissimo, il gruppo di Cologno Monzese ha deciso di passare alle vie legali con un’azione che fa rumore non solo per il peso dei nomi coinvolti, ma soprattutto per l’entità della richiesta economica. Una cifra che, in pochi minuti, ha acceso il dibattito pubblico e scatenato reazioni a catena. Mediaset contro Fabrizio Corona: ecco quanti milioni ha chiesto. Mediaset e MFE hanno avviato una causa civile contro Fabrizio Corona e le società a lui riconducibili, chiedendo un risarcimento complessivo di 160 milioni di euro. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Mediaset ha presentato una denuncia presso la procura di Milano contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte ai vertici aziendali e ai conduttori di alcune trasmissioni televisive.

MEDIASET DENUNCIA CORONA: “TOGLIETEGLI SOCIAL, PC E CELLULARI”

Caso Signorini, Fabrizio Corona rilancia e denuncia Mediaset: Tentata estorsione, la replica del 'Biscione'L’avvocato dell’ex re dei paparazzi Ivano Chiesa ha fatto sapere di avere sporto denuncia alla Procura di Milano in seguito a delle ‘missive’ del Biscione ... libero.it

Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione, la rivelazione dell'avvocato Chiesa in un videoFabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione dopo essere stato oscurato sui social insieme agli account di Falsissimo ... virgilio.it

