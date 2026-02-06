Incidente sul lavoro | morto operaio schiacciato dagli ingranaggi di una macchina

Questa mattina a Pennabilli un operaio di 56 anni è morto in un incidente sul lavoro. L’uomo stava operando in un’azienda di lavorazione dei metalli quando è stato schiacciato dagli ingranaggi di una macchina. I soccorsi sono intervenuti subito, ma per lui non c’era più niente da fare. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Rimini, 6 febbraio 2026 – Mattinata drammatica a Pennabilli, dove un operaio di 56 anni ha perso la vita mentre era al lavoro in un'azienda che si occupa della lavorazione dei metalli. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del giorno, poco dopo l'inizio del turno. Per cause che devono ancora essere chiarite, l'uomo è rimasto intrappolato in un macchinario ed è stato schiacciato dagli ingranaggi. L'intervento dei colleghi e i soccorsi. I colleghi hanno capito subito la gravità della situazione e hanno fatto scattare l'allarme, riuscendo a liberarlo in pochi istanti, ma le sue condizioni erano già disperate.

