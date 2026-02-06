Incidente sul lavoro è morto il lavoratore schiacciato dalle lamiere

Un lavoratore è morto dopo essere stato schiacciato dalle lamiere durante un incidente sul lavoro a Cambiago, alle porte della Brianza. Dinu Florian Craiu è stato subito soccorso, ma le ferite sono risultate troppo gravi. Nonostante i tentativi di rianimarlo, si è spento in ospedale. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, mentre i carabinieri hanno aperto un’indagine.

Non ce l'ha fatta. Dinu Florian Craiu, l'uomo rimasto coinvolto nel terribile incidente sul lavoro avvenuto ieri, 5 febbraio, alla Prismag di Cambiago alle porte della Brianza, è spirato in ospedale. Alcuni colleghi si sono resi conto dell'accaduto e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono subito arrivati i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con un'ambulanza e un'automedica, coadiuvati da un'autopompa dei vigili del fuoco. L'uomo è stato portato in codice rosso al Policlinico San Marco di Zingonia dove è stato rianimato e intubato.

