Incidente stradale investito pedone a Monza | 15enne in ospedale

Incidente stradale questa mattina, 6 febbraio, in via Arrigo Boito a Monza. Poco dopo le 7 del mattino, all'altezza del supermercato Carrefour, una ragazza di 15 anni è stata investita. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Dopo i primi soccorsi, la ragazza è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza per ulteriori accertamenti. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza per i rilievi e consentire il regolare svolgimento del traffico

Oggi, 8 dicembre, a Monza si è verificato un incidente stradale alle 17:30 in via Buonarroti angolo via Giotto.

Questa notte, lungo il raccordo tra Perugia e Bettolle, un pedone è stato investito e ucciso da un'auto.

