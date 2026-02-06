Incidente stradale investito pedone a Monza | 15enne in ospedale

Da monzatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Monza, una ragazza di 15 anni è stata investita in via Arrigo Boito, vicino al supermercato Carrefour. Sono arrivati subito i soccorsi e ora la ragazza è in ospedale, sotto osservazione. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i vigili hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.

Incidente stradale questa mattina, 6 febbraio, in via Arrigo Boito a Monza. Poco dopo le 7 del mattino, all'altezza del supermercato Carrefour, una ragazza di 15 anni è stata investita. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Dopo i primi soccorsi, la ragazza è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza per ulteriori accertamenti. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza per i rilievi e consentire il regolare svolgimento del traffico MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

