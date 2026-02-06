Incidente stradale auto si schianta con un albero | morti due ragazzi

Questa notte a Saronno, due giovani sono morti in un incidente stradale. La macchina ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero, senza lasciar scampo ai ragazzi di 22 e 24 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per loro non c’è stato nulla da fare. La Polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Tragedia nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 a Saronno, alle porte della Brianza. Due giovani, di 22 e 24 anni, sono periti in un incidente stradale che li ha visti andare a sbattere contro un albero.L'incidenteCome riporta MilanoToday, i due ragazzi stavano percorrendo viale Europa a Saronno.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Una notte tragica a Saronno, alle porte della Brianza.

Questa notte a Saronno due giovani sono morti in un incidente stradale.

Incidente nella notte a Saronno, morti due ragazzi di 22 e 24 anni: l'auto a forte velocità si è schiantata contro un alberoLo schianto poco prima delle 2 in viale Europa. Il conducente ha perso il controllo e l'Audi è uscita di strada. Inutili i soccorsi. Le vittime erano originarie di Garbagnate Milanese e di Caronno Per ... milano.corriere.it

Auto fuori strada nella notte: morti due giovani, di 22 e 24 anni, dopo l’impatto contro un alberoDue giovani di 22 e 24 anni hanno perso la vita nella notte in un grave incidente stradale avvenuto a Saronno, in provincia di Varese. Il sinistro ... msn.com

Due ragazzi di 22 e 24 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte di venerdì a Saronno (Varese). Lo schianto non ha lasciato scampo ai due giovani, che sono probabilmente deceduti sul colpo. L'auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori st facebook

