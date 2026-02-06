Incidente stradale a Bagheria costruisce rallentamenti su Palermo-Catania | cinque veicoli coinvolti

Un incidente tra cinque veicoli si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 6 febbraio a Bagheria. La collisione ha provocato forti rallentamenti sull’autostrada Palermo-Catania, creando code e disagi ai automobilisti in transito. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma al momento non si conoscono ancora tutti i dettagli sulle condizioni dei coinvolti.

L’incidente stradale sulle autostrade della Sicilia meridionale, avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 6 febbraio 2026, ha causato forti rallentamenti in direzione Catania. Si è verificato sull’A19, a circa cinquanta metri dallo svincolo di Bagheria, in località particolarmente trafficata. Le prime informazioni indicano che cinque mezzi si sono coinvolti nel sinistro, tra cui tre automobili, un furgone e un camion che si è ribaltato. Il sinistro è stato causato da un frontale tra due veicoli, seguito da un impatto con il mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti immediatamente polizia stradale, vigili del fuoco e sei ambulanze.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bagheria Palermo Catania

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio sull'autostrada A19, a circa 500 metri dallo svincolo di Bagheria, in direzione Catania.

Oggi, domenica 25 gennaio, alle 15:20, sulla Tangenziale di Mestre, poco prima dell’uscita Miranese in direzione Trieste, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Bagheria Palermo Catania

Argomenti discussi: Bagheria, incidente nella notte: due auto coinvolte, una finisce contro il muro di un locale; Grave Incidente Ieri Sera Sulla S S 113 In Vicinanza Dellingresso Per Bagheria Due Feriti Gravi; Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro tra camion e automedica: tre morti; Arrestati dai carabinieri due giovani di 27anni, originari della provincia di Catania in flagranza di reato.

Grave incidente sulla Palermo-Catania: feriti, traffico paralizzatoPALERMO – Grave incidente sull’autostrada Palermo-Catania, coinvolti due mezzi pesanti e diversi veicoli. E’ successo a circa cinquecento metri dallo svincolo di Bagheria, dove uno dei mezzi pesanti ... livesicilia.it

Incidente tra Bagheria e Villabate, code in direzione PalermoUn incidente stradale si è verificato tra gli svincoli di Bagheria e Villabate, in direzione Palermo. Segnalate code. meridionews.it

DRAMMATICO INCIDENTE SULLA A19 PALERMO-CATANIA | TRAFFICO PARALIZZATO FRA VILLABATE E BAGHERIA --> https://www.teleone.it/2026/02/06/incidente-mortale-sulla-a19-palermo-catania-traffico-paralizzato-fra-villabate-e-bagheria/ facebook

#webuild per il #SudItalia: Cantiere della tratta Taormina–Giampilieri. Un tracciato di circa 28,3 km che si sviluppa tra gallerie e viadotti, parte della nuova linea ferroviaria AC Messina–Catania: la tratta Taormina–Giampilieri è un’infrastruttura pensata per ren x.com