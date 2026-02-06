Incidente in via Crispi bicicletta investita da una motrice | morto un uomo di 55 anni
Un uomo di 55 anni è morto questa mattina in un incidente in via Francesco Crispi. Antonino Incorvaia stava pedalando in direzione piazza XIII Vittime quando, per motivi ancora da chiarire, è stato investito da un camion. I soccorsi sono arrivati subito, ma per lui non c’era più niente da fare. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo.
La vittima è Antonino Incorvaia. Vani i soccorsi del 118. Gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale indagano per ricostruire la dinamica esatta Un uomo di 55 anni è morto oggi in un incidente stradale in via Francesco Crispi. Antonino Incorvaia, questo il nome della vittima, era in sella a una bici e stava procedendo in direzione piazza XIII Vittime quando, per cause ancora da accertare, è stato investito da una motrice. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per i soccorsi, ma nonostate i tentativi di rianimazione per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per cercare di stabilire la dinamica esatta dell'accaduto.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Palermo, dramma in via Crispi: muore ciclista di 55 anni ?Nuovo incidente mortale sulle strade di Palermo. Antonino Incorvaia, 55 anni, ha perso la vita in via Francesco Crispi a seguito di un violento impatto con una motrice. ?L’uomo viaggiava sulla propria bicicletta quando è avvenuto lo scontro fatale. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai medici del 118 giunti sul posto: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La Polizia Municipale è impegnata nei rilievi per chiarire la dinamica del sinistro
Un uomo di 55 anni, Antonino Incorvaia, è morto in via Francesco Crispi dopo uno scontro con un camion.
