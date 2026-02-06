Incidente in via Crispi bicicletta investita da una motrice | morto un uomo di 55 anni

Un uomo di 55 anni è morto questa mattina in un incidente in via Francesco Crispi. Antonino Incorvaia stava pedalando in direzione piazza XIII Vittime quando, per motivi ancora da chiarire, è stato investito da un camion. I soccorsi sono arrivati subito, ma per lui non c’era più niente da fare. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo.

