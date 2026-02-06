Inchiesta sulla Triestina parla Milanese | Io indagato? Non ho ricevuto alcuna notifica

Milanese smentisce di essere indagato. Dice di aver letto sui giornali di un suo coinvolgimento nell’inchiesta per riciclaggio, ma afferma di non aver ricevuto ancora nessuna comunicazione ufficiale. “Non ho ricevuto nessuna notifica”, ripete più volte. La sua versione contrasta con le voci circolate negli ultimi giorni, mentre le forze dell’ordine continuano a lavorare sul caso.

“Leggo dai giornali che sarei indagato nell'inchiesta per riciclaggio, ma a oggi né io, né il mio avvocato abbiamo ricevuto alcuna notifica. Se domani verrò indagato allora me lo dirà la magistratura, ma al momento c'è solo un danno di immagine nei miei confronti. Non è normale”. È un fiume in piena Mauro Milanese, ex amministratore unico della Triestina ai tempi del compianto Mario Biasin e che rientrerebbe nella lista dei 15 indagati all'interno dell'indagine della guardia di finanza e coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste. “Una notifica via Pec non è mai arrivata – spiega Milanese a chi scrive – e oggi questa notizia finisce dappertutto, dove io sono persona estranea ai fatti.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Triestina Milanese

Dopo l'inchiesta di AGI, la procura di Trieste ha aperto un'indagine sul riciclaggio legato alla Triestina calcio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Triestina Milanese

Argomenti discussi: Dopo l'inchiesta AGI, si muove la procura di Trieste: ipotesi riciclaggio sulla Triestina calcio; Perdite, debiti, l'inchiesta: Triestina nel baratro; TRIESTE | TRIESTINA: MENTA E STELLA AL CENTRO DELL’INCHIESTA, INDAGATO ANCHE MILANESE; Amici romani, paradisi fiscali e crypto: cosa sappiamo dell'inchiesta che scuote la Triestina.

Dopo inchiesta AGI ipotesi riciclaggio sulla Triestina calcioUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Triestina, ombre sui finanziamenti: indagine su fondi pubblici usati per sostenere il clubNuovi sviluppi scuotono l’ambiente della Triestina. L’inchiesta condotta dalla Procura di Roma e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza sta infatti delineando un presunto ... tuttomercatoweb.com

Gazzetta dello Sport: Triestina, blitz della Guardia di Finanza. Sotto inchiesta anche l’Atlas Consulting https://www.sienaclubfedelissimi.it/gazzetta-dello-sport-triestina-blitz-della-guardia-di-finanza-sotto-inchiesta-anche-latlas-consulting.html facebook

Indagine Triestina Calcio: indagate 15 persone per reati societari, tributari e riciclaggio x.com