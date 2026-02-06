Incendio a Ponte dell' Elce a Viterbo fiamme nel giardino di una casa partite da un fungo riscaldante | FOTO e VIDEO

Questa mattina un incendio si è sviluppato in un’abitazione nel quartiere Ponte dell’Elce, a Viterbo. Le fiamme sono partite da un “fungo riscaldante” nel giardino di una casa e hanno causato danni ai dintorni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito. La causa sembra essere legata all’utilizzo del dispositivo di riscaldamento, ma le indagini continuano.

Incendio a Viterbo, in un'abitazione a Ponte dell'Elce, quartiere residenziale sulla Cassia sud, alle porte della città. Paura intorno alle 11,30 del 6 febbraio per il rogo che ha interessato un appartamento al piano terra in via Santa Maria dell'Elce 14 e che ha generato una densa colonna di.

