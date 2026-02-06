In via Manzoni spuntano le basole storiche | Saranno riutilizzate per la strada pedonale

In via Manzoni a Bari, i lavori per rendere la strada pedonale hanno portato alla luce le antiche basole vulcaniche. Le pietre, nascoste per anni sotto asfalto, saranno ora riutilizzate per rifare la pavimentazione. Gli operai hanno già tolto il primo strato di asfalto e hanno scoperto le pietre originali, che verranno sistemate di nuovo per valorizzare il centro storico.

E' la scoperta, ampiamente prevista, effettuata dagli operai che stanno lavorando sul primo isolato, tra piazza Garibaldi e via Abate Gimma I lavori per la pedonalizzazione di via Manzoni a Bari hanno riportato alla luce le storiche basole vulcaniche utilizzate per pavimentare la strada. E' la scoperta, ampiamente prevista, effettuata dagli operai che stanno lavorando sul primo isolato della strada, tra piazza Garibaldi e via Abate Gimma. Una presenza importante, secondo i tecnici del Comune, anche se non su tutti i punti dell'isolato. Le basole saranno sollevate e riposizionate dopo gli interventi sui sottoservizi.🔗 Leggi su Baritoday.it

Nel quartiere Libertà, i lavori di riqualificazione di via Manzoni stanno procedendo verso la fase conclusiva.

