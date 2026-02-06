In trasferta da Padova per comprare droga nella Bassa | blitz dei carabinieri e 25enne in manette

I carabinieri di Padova hanno arrestato un 25enne durante un blitz nella Bassa. L’uomo era in trasferta da Padova per comprare droga a Verona e ora si trova in manette. Gli agenti hanno fiutato l’operazione e hanno fatto irruzione, trovando l’uomo con sostanze stupefacenti. La scena si è svolta in modo rapido e senza incidenti, e il giovane è stato portato in caserma. Da tempo si sospettava che molti assuntori della zona si rifornissero proprio nella provincia vicina, e questa operazione conferma i

Da tempo c'era il sentore che numerosi assuntori della Bassa padovana andassero a rifornirsi di droga nella vicina provincia di Verona. È così stato organizzato un servizio che ha dato gli esiti sperati. Giovedì 5 febbraio, a Minerbe, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della.

