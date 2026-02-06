in tasca lame e cacciaviti scattano tre denunce

I carabinieri hanno fermato tre persone nell’area vicino alla stazione, trovandole in possesso di lame e cacciaviti. Sono scattate altre denunce e prosegue l’intensificazione dei controlli in zona, con l’obiettivo di contrastare il possesso illegale di armi bianche.

Continua la stretta dei controlli da parte dell’Arma dei carabinieri nell’area intorno alla stazione, con particolare attenzione al possesso illegale di armi bianche. Nei giorni scorsi, infatti, i militari della stazione Navile hanno denunciato tre uomini stranieri per porto di coltelli e cacciaviti appuntiti. Nel dettaglio, durante un servizio, proprio di fianco all’ingresso dell’Alta Velocità dello scalo in via Carracci, i carabinieri hanno bloccato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha provato a dileguarsi. Un tentativo di fuga vano, visto che i militari sono riusciti velocemente a fermarlo e a identificarlo: si tratta di un cittadino tunisino quarantenne, senza fissa dimora, che con sé aveva un cacciavite appuntito di circa dieci centimetri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Polizia di Frontiera di Brindisi ha denunciato tre cittadini albanesi, ritenuti responsabili della rivolta avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 2026, che ha portato all'occupazione della pista di atterraggio dell'aeroporto

