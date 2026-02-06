In regione il 54% dei cittadini si sente poco sicuro i risultati del sondaggio Demopolis-Citynews

La maggior parte delle persone in Emilia Romagna si sente poco sicura nelle proprie città. Un sondaggio di Demopolis e Citynews rivela che il 54% degli abitanti percepisce un senso di insicurezza crescente, anche se non ci sono atti di cronaca specifici in corso. La sensazione di vulnerabilità si fa sentire tra i cittadini, che chiedono interventi concreti per migliorare la sicurezza nelle strade e nei quartieri.

La maggioranza assoluta dei cittadini in Emilia Romagna non si sente oggi sicura nella propria città. Ad avvertire una effettiva percezione di sicurezza è il 46%.Si dimostra invece un po’ più alta, al 58%, la sicurezza percepita della propria abitazione.È uno dei risultati che emerge dal.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Emilia Romagna Cittadini Il 54% dei cittadini si sente poco sicuro in città: i dati del sondaggio Demopolis-Citynews Oggi in Emilia-Romagna più della metà delle persone si sente poco sicura in città. Il 54% si sente poco sicuro in città: i dati del sondaggio Demopolis-Citynews La maggior parte delle persone in Emilia-Romagna si sente insicura nelle proprie città. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Emilia Romagna Cittadini Argomenti discussi: In regione il 54% dei cittadini si sente poco sicuro, i risultati del sondaggio Demopolis-Citynews; Superstrada pedemontana, idrovora da 54 miliardi. Confindustria la difende, Manildo all’attacco; Regione Puglia, Raffaele Piemontese: Le priorità? Infrastrutture e acqua; PROTEZIONE ANIMALI D'AFFEZIONE: APPROVATA PROPOSTA DI LEGGE IN CONSIGLIO REGIONALE, ARRIVA GARANTE. I dati del sondaggio Demopolis-Citynews facebook In Toscana il 52% si sente oggi poco sicuro nella città in cui vive: i dati del sondaggio Demopolis-Citynews x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.