La prima ministra giapponese Sanae Takaichi sta diventando un fenomeno sui social, sorprendendo molti. Inaspettatamente, si è trasformata in un’influencer e ora punta a sfruttare questa popolarità per le prossime elezioni. La sua strategia sembra essere quella di avvicinare ancora di più i cittadini, usando un linguaggio più diretto e meno formale. La sua immagine sui social sta conquistando consensi, lasciando intendere che potrebbe cambiare le carte in tavola in politica.

In modo un po' inaspettato la prima ministra Sanae Takaichi è diventata una sorta di influencer, e ora vuole approfittarne con le elezioni Sanakatsu è una parola giapponese coniata di recente: è una crasi tra il nome della prima ministra, Sanae Takaichi, e il concetto di oshikatsu, cioè l’insieme di attività che i fan di una celebrità sono disposti a fare per sostenerla (comprare il merchandising, andare ai concerti o ai comizi e via dicendo). Si può tradurre in italiano come “Sanaemania” e descrive la grande popolarità che Takaichi ha ottenuto da quando ha ottenuto l’incarico, lo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Giappone c’è la “Sanaemania”

