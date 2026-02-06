In Coroneo la voliera contro i droni che consegnano droga e cellulari

Questa mattina il carcere del Coroneo si è trasformato in un campo di battaglia contro i droni. Le forze dell’ordine hanno installato una voliera speciale per bloccare i voli non autorizzati, usati per consegnare droga e cellulari ai detenuti. L’obiettivo è fermare questa nuova forma di traffico che sta crescendo nelle carceri italiane. È il primo passo di un piano più ampio annunciato dal sottosegretario alla Giustizia, Antonio Del Mastro, durante il suo tour negli istituti penitenziari. Trieste, ha detto, ha fatto

“Trieste è stata un laboratorio alchemico di un'esperienza che ripeteremo in giro per l'Italia”. Il tour degli istituti penitenziari del sottosegretario alla Giustizia, Antonio Del Mastro, ha toccato questa mattina anche il carcere del Coroneo. La visita, oltre ad inserirsi nel giro delle carceri italiane ("ne ho visitate 152 su 190, nessuno ha mai fatto quello che sto facendo io" ha detto), è stata il pretesto per parlare delle protezioni contro il sorvolo di droni capaci di consegnare droga, cellulari e altro ai detenuti. Pur trincerandosi dietro a questioni di sicurezza, “per cui non si possono dare numeri”, Del Mastro ha affermato come “ogni notte abbiamo sorvoli che stanno più verso le centinaia che le decine di droni”.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Due persone sono finite in manette ieri sera a Messina.

