Nella zona di Ponente a Cesenatico si sta completando il progetto

È Ponente una delle zone di Cesenatico dove si parla maggiormente di riqualificazione urbana. In attesa del grande progetto del Gruppo Falkensteiner che intende realizzare un albergo a cinque stelle e appartamenti di lusso sul mare nella zona delle colonie, in via Magellano, la strada che collega via Mazzini con il lungomare dove ci sono i circoli velici, si sta ultimando il piano "Residenza Magellano", un complesso residenziale di pregio realizzato al posto di un vecchio distributore di benzina dismesso da parecchi anni. L’area è stata bonificata due anni fa e nel mese di luglio 2024 sono iniziati i lavori, la cui fine è prevista a giugno 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In attesa del gruppo Falkensteiner arriva la ’Residenza Magellano’

