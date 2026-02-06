in argentina inflation data row kindles fears of political meddling

I dati sull’inflazione in Argentina fanno nuovamente discutere. Dopo le dimissioni improvvise del responsabile dell’agenzia che li pubblica, cresce lo scontro tra politica e istituzioni economiche. La mancanza di chiarezza sui numeri alimenta le ipotesi di possibili interferenze politiche, mentre la popolazione continua a soffrire l’aumento dei prezzi. La situazione si fa sempre più tesa, con il governo che cerca di rassicurare ma senza riuscire a calmare le acque.

Argentina was reprimanded by the International Monetary Fund in 2013 for under-reporting its numbers. Opposition lawmakers seized on Lavagna’s resignation to accuse the government of trying to protect Milei’s political standing. “It’s a trick,” congresswoman Julia Strada told Reuters, saying reducing inflation has been Milei’s “primary tool” to boost popularity. Lavagna’s resignation set off a broader debate over trust and transparency just as Milei touts a dramatic reduction of what was once double-digit level monthly inflation to now under 3%. While the INDEC chief is appointed by the executive branch, the role has traditionally operated without political interference, making the incident a red flag, according to Marcelo Garcia of consultancy Horizon Engage. 🔗 Leggi su Internazionale.it

