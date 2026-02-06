Imprenditori da generazioni

Da ilrestodelcarlino.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due generazioni di imprenditori si preparano a cambiare rotta. Alessandro e Massimiliano Talmelli, alla guida di TechnoTermica, hanno deciso di investire sul futuro, puntando su nuove tecnologie e strategie innovative. La loro azienda, forte di un passato solido, si apre ora a sfide più grandi, senza perdere di vista le radici.

Due generazioni imprenditoriali, con lo sguardo al futuro. E’ TechnoTermica di Alessandro e Massimiliano Talmelli. Azienda leader nei settori delle coibentazioni industriali, impianti aeraulici, controsoffitti e cartongessi, insonorizzazioni acustiche. Con oltre quarant’anni di esperienza alle spalle. Come è nata la vostra azienda? "Nel 1979 fu nostro padre Aldino insieme allo zio Franco, l’attività nasce come coibentatori e isolamenti di impianti industriali, nell’area del petrolchimico, zuccherifici e frigo di frutta. Mia mamma Antonina in amministrazione. Nostro padre in officina, realizzava a mano figure geometriche in alluminio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

imprenditori da generazioni

© Ilrestodelcarlino.it - "Imprenditori da generazioni"

Approfondimenti su TechnoTermica Imprenditori

Sanremo 2026 – Sal Da Vinci: “Per sempre sì da tre generazioni”

Sal Da Vinci torna a parlare della sua lunga carriera e della vita privata, in occasione di Sanremo 2026.

Imola Comics & Games, esordio da incorniciare. Generazioni unite da giochi e fumetti

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il contrasto generazionale nella scelta della carriera

Video Il contrasto generazionale nella scelta della carriera

Ultime notizie su TechnoTermica Imprenditori

Argomenti discussi: MAKE IT GROW; Algieri commissario di Confcommercio Messina; Grandi patrimoni al sicuro: aumentano i fondi affidati al private banking; Mind the Gap, cinque segnali che le aziende non devono sottovalutare per accogliere le nuove generazioni.

Mind the Gap, cinque segnali che le aziende non devono sottovalutare per accogliere le nuove generazioniI comportamenti delle nuove generazioni vanno intesi al meglio, per creare dinamiche più funzionali in azienda e valorizzare i veri bisogni dei nativi digitali, come confermano i dati dell'Osservatori ... wired.it

Imprenditori familiari, per quattro su dieci è a rischio la transizione alla nuova generazioneLa transizione generazionale è una delle grandi sfide per le famiglie imprenditoriali, e una preoccupazione crescente per la continuità imprenditoriale e per la capacità di tramandare valori, ... ilsole24ore.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.