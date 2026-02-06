imprenditori da generazioni

Due generazioni di imprenditori si preparano a cambiare rotta. Alessandro e Massimiliano Talmelli, alla guida di TechnoTermica, hanno deciso di investire sul futuro, puntando su nuove tecnologie e strategie innovative. La loro azienda, forte di un passato solido, si apre ora a sfide più grandi, senza perdere di vista le radici.

Due generazioni imprenditoriali, con lo sguardo al futuro. E’ TechnoTermica di Alessandro e Massimiliano Talmelli. Azienda leader nei settori delle coibentazioni industriali, impianti aeraulici, controsoffitti e cartongessi, insonorizzazioni acustiche. Con oltre quarant’anni di esperienza alle spalle. Come è nata la vostra azienda? "Nel 1979 fu nostro padre Aldino insieme allo zio Franco, l’attività nasce come coibentatori e isolamenti di impianti industriali, nell’area del petrolchimico, zuccherifici e frigo di frutta. Mia mamma Antonina in amministrazione. Nostro padre in officina, realizzava a mano figure geometriche in alluminio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

