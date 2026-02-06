Imbarcazioni straniere a Vibo Valentia senza documentazione | scoperti problemi di conformità

Nei porti di Vibo Valentia, le forze dell’ordine hanno trovato diverse imbarcazioni straniere senza documenti. Le barche, tutte di provenienza estera, non erano in regola con le norme di dichiarazione fiscale. La scoperta mette in luce un problema di conformità che riguarda il rispetto delle leggi italiane su imbarcazioni e tasse.

**Vibo Valentia, 6 febbraio 2026 –** Nei porti della costa tirrenica calabrese, i finanzieri hanno scoperto una serie di imbarcazioni da diporto battenti bandiera estera che non rispettavano le norme di dichiarazione fiscale richieste per i beni detenuti all’estero. La mancata indicazione del valore della nave nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ha generato sanzioni che possono andare fino a 80.000 euro. L’operazione, condotta durante un controllo di routine, ha riguardato diversi proprietari residenti in Italia, ma che possedevano navi registrate in paesi stranieri per sfruttare condizioni fiscali e normative meno onerose.🔗 Leggi su Ameve.eu

