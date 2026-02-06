Roma si sveglia con la notizia che i dazi imposti da Donald Trump stanno iniziando a far sentire i loro effetti. Secondo il Wall Street Journal, le misure adottate hanno portato più problemi che vantaggi, creando tensioni tra le imprese italiane e gli Stati Uniti. Trump, invece, continua a parlare di successi e di un “miracolo economico” in atto, ma i fatti sembrano raccontare un’altra storia. La situazione resta sotto osservazione, con le imprese che aspettano sviluppi più chiari.

Roma. “Ho creato un miracolo economico, stiamo rapidamente costruendo la più grande economia del mondo”. Firmato Donald J. Trump. Venerdì scorso il Wall Street Journal ha ospitato nella rubrica opinioni l’autocelebrazione del presidente il quale, dileggiando le previsioni sbagliate degli esperti, ha esaltato la strategia delle tariffe. “Davvero, i dazi stanno vincendo?” si è chiesto il quotidiano controllato da Rupert Murdoch. Ha fatto passare alcuni giorni, ha messo al lavoro i propri analisti e mercoledì ha pubblicato un articolo firmato dall’editorial board che smonta non solo il trionfalismo, ma la Trumpnomics. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Wsj fa i conti sull’effetto dei dazi di Trump: cattive notizie per Donald

Gli Stati Uniti hanno comunicato il rinvio di un anno, al 2027, dell’introduzione dei nuovi aumenti tariffari su mobili imbottiti, da cucina e da bagno.

