Il video razzista pubblicato da Trump sugli Obama difeso dalla Casa Bianca | Basta con la finta indignazione

La Casa Bianca difende Trump dopo la pubblicazione del video che mostra Barack e Michelle Obama con corpi di scimmie. La reazione ufficiale è di respingere le accuse di razzismo e di accusare i media di finta indignazione. Il video, che ha scatenato molte polemiche, mostra le immagini degli Obama con corpi animaleschi, creando subito un forte malcontento tra gli oppositori. La polemica continua a tenere banco negli ambienti politici e sui social.

Agatha Cristian, l’intervista al cast. Christian De Sica è un criminologo Il presidente Usa, sulla sua piattaforma, ha postato un filmato razzista generato con l'IA in cui i volti di Barack e Michelle Obama compaiono su corpi di scimmie. Dura la critiche di democratici e repubblicani I volti sono i loro, quelli dell'ex presidente americano Barack Obama e della moglie Michelle, ma i corpi sono quelli di due scimmie. Il presidente degli Stati Uniti in carica ridicolizza il suo predecessore, utilizzando toni razzisti. Donald Trump nelle scorse ore ha condiviso sul suo profilo social Truth un breve filmato, generato con l'intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Today.it

Donald Trump ha condiviso un video che mostra Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmie.

Donald Trump torna a scatenare polemiche.

Trump rilancia video razzista: Michelle e Barack Obama come scimmie su Truth SocialNon è la prima volta che Trump condivide contenuti manipolati contro Obama: nel 2025 diffuse un video AI con l'ex presidente arrestato nello studio ovale. L'Unione Europea ha reagito sottolineando le ... rainews.it

Trump pubblica sul suo social Truth un video razzista contro Barack e Michelle ObamaTrump pubblica un video razzista contro Barack e Michelle Obama sui social. La comunità americana chiede una condanna unanime. la7.it

E con questo Trump supera ogni limite. Solidarietà totale a Michelle e Barack Obama. Che desolazione vedere la Casa Bianca ridotta così facebook

