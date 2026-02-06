Il tifoso del petardo si pente | Chiedo scusa

Un tifoso dell’Inter di 19 anni si scusa dopo aver lanciato un petardo durante la partita contro la Cremonese. Il giovane ha ammesso le sue responsabilità e ha chiesto scusa ad Audero, alle due società e ai tifosi. La polizia lo aveva arrestato nei giorni scorsi, ma ora sembra pronto a fare un passo indietro.

“Chiedo scusa ad Audero, alle due società e a tutti i tifosi “. Con queste parole, riportate dall’ ANSA, il tifoso dell’Inter di 19 anni arrestato nei giorni scorsi ha ammesso le proprie responsabilità per il lancio del petardo che, lo scorso 1° febbraio, ha stordito il portiere della Cremonese Emil Audero durante la gara di Serie A contro i nerazzurri. Il giovane ultrà, assistito dall’avvocato Mirko Perlino, è comparso davanti alla giudice per le indagini preliminari Giulia Marozzi nell’udienza di convalida dell’arresto avvenuto in flagranza differita. Durante l’interrogatorio, il ragazzo ha riconosciuto la gravità del gesto, spiegando – come riferisce l’agenzia di stampa – di non aver riflettuto sulle conseguenze del lancio della bomba carta, in particolare sul rischio che il portiere potesse avvicinarsi all’ordigno e rimanere stordito dall’esplosione.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

