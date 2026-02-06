Il testamento insanguinato e la fuga nei campi | il teatro racconta l’eroismo di don Serafino

Don Serafino Rondini morì il 25 luglio 1944 durante la battaglia di Pistrino. Era nato sulle colline umbre, in una casa colonica tra Montone e Umbertide, nel 1901. La sua vita si intreccia con la guerra e il suo gesto di coraggio resta impresso nella memoria di chi conosce la sua storia.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.