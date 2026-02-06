Il testamento insanguinato e la fuga nei campi | il teatro racconta l’eroismo di don Serafino
Don Serafino Rondini morì il 25 luglio 1944 durante la battaglia di Pistrino. Era nato sulle colline umbre, in una casa colonica tra Montone e Umbertide, nel 1901. La sua vita si intreccia con la guerra e il suo gesto di coraggio resta impresso nella memoria di chi conosce la sua storia.
Don Serafino Rondini morì il 25 luglio 1944 durante la battaglia di Pistrino. Serafino Rondini nasce sulle colline umbre, in una casa colonica tra Montone e Umbertide nella parrocchia di San Benedetto, il 30 gennaio del 1901, figlio di Pasquale Rondini e Veronica Alunni. Nel 1929 il vescovo beato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Approfondimenti su Pistrino Don Serafino
Lo scontro e la fuga nei campi. Arrestati i pirati della strada
‘Ho rischiato di morire in Brasile’: Veronica Maya racconta il dramma dell’aborto e l’eroismo del marito
Veronica Maya ha raccontato di aver rischiato la vita durante un aborto in Brasile.
Il Vescovo, monsignor Serafino Parisi, ha incontrato i consigli pastorali e per gli affari economici della Vicaria di Soveria Mannelli facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.