Il testamento insanguinato e la fuga nei campi | il teatro racconta l’eroismo di don Serafino

Da perugiatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Don Serafino Rondini morì il 25 luglio 1944 durante la battaglia di Pistrino. Era nato sulle colline umbre, in una casa colonica tra Montone e Umbertide, nel 1901. La sua vita si intreccia con la guerra e il suo gesto di coraggio resta impresso nella memoria di chi conosce la sua storia.

Don Serafino Rondini morì il 25 luglio 1944 durante la battaglia di Pistrino. Serafino Rondini nasce sulle colline umbre, in una casa colonica tra Montone e Umbertide nella parrocchia di San Benedetto, il 30 gennaio del 1901, figlio di Pasquale Rondini e Veronica Alunni. Nel 1929 il vescovo beato.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Pistrino Don Serafino

Lo scontro e la fuga nei campi. Arrestati i pirati della strada

‘Ho rischiato di morire in Brasile’: Veronica Maya racconta il dramma dell’aborto e l’eroismo del marito

Veronica Maya ha raccontato di aver rischiato la vita durante un aborto in Brasile.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.