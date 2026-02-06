Il tema ambientale parta dai giovani

Questa mattina, il Consorzio di bonifica e irrigazione Canale Lunense ha confermato il suo supporto all’iniziativa Cronisti in classe, promossa da La Nazione. L’obiettivo è insegnare ai giovani l’importanza di prendersi cura dell’ambiente e del territorio, partendo dalle scuole. La partecipazione del consorzio dimostra come le associazioni locali vogliano investire sul futuro, sensibilizzando i più giovani già nelle fasi iniziali.

La scelta del Consorzio di bonifica e irrigazione Canale Lunense di sostenere anche quest’anno l’iniziativa Cronisti in classe, promossa da ‘La Nazione’, nasce dalla convinzione che la cultura dell’ambiente e del territorio si costruisca partendo dai più giovani. Bambini e ragazzi rappresentano un veicolo diretto ed efficace per diffondere comportamenti consapevoli e messaggi positivi, capaci di arrivare anche agli adulti e alle famiglie. "Il Canale Lunense opera in un contesto segnato da sfide sempre più complesse, tra cambiamenti climatici, sostenibilità e necessità di ridurre l’impatto ambientale delle attività umane – sottolinea la presidente Francesca Tonelli -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

