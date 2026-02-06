Il sospetto | arriva su Sky un thriller sul femminicidio con Claudia Pandolfi

La nuova serie thriller di Sky, “Il sospetto”, arriva su tv con Claudia Pandolfi nel ruolo di protagonista. La storia si concentra su temi duri come il femminicidio e la disabilità, con una protagonista ipoudente. La narrazione si concentra sui rapporti familiari e sulle tensioni che si scatenano attorno a un caso di cronaca nera.

Claudia Pandolfi è la protagonista della nuova serie thriller di Sky “Il sospetto”. Si tratta di un crime intenso che affronta i temi del femminicidio, della disabilità - una delle protagoniste, infatti, è ipoudente - ma anche dei rapporti familiari. Il tutto ambientato in una location speciale e.🔗 Leggi su Today.it

