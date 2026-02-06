Il sistema informatico va ko caos in ospedale

L’ospedale di Senigallia ha vissuto ore di caos a causa di un guasto al sistema informatico. Il malfunzionamento ha rallentato molte operazioni, mettendo in difficoltà medici e pazienti. La direzione ha dovuto fare i conti con un rallentamento delle attività, anche se non sono stati segnalati problemi gravi. La situazione si è aggravata con il secondo guasto in meno di un mese, alimentando le critiche sulla gestione tecnologica della struttura.

"Più tempo sulle tastiere, meno tempo per le visite e gli accertamenti". È un duro l'attacco alla dirigenza dell'Ast quello del coordinatore di Forza Italia Roberto Paradisi, dopo il guasto al il sistema informatico del presidio ospedaliero di Senigallia "Dedalus", il secondo dal 27 gennaio. "Oggi (ieri, ndr), esattamente mentre scrivo, medici e infermieri dell'ospedale di Senigallia non possono registrare i parametri dei pazienti, non possono aggiornare le terapie, non possono prescrivere esami diagnostici. Il tutto comporta non solo un allungamento dei tempi di gestione dei pazienti ma, soprattutto, un aumento potenziale dei rischi clinici – mette in luce Paradisi –.

