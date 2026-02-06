Il sindaco di Bari incontra il console della Georgia | Più legami tra Puglia e Tbilisi

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha incontrato ieri sera il nuovo console generale della Georgia, Irakli Koiava. L’obiettivo è avviare incontri concreti per rafforzare i legami tra la città pugliese e Tbilisi. La riunione si è svolta in un clima positivo, segno di un interesse condiviso a sviluppare collaborazioni tra i due territori. Leccese ha sottolineato la volontà di aprire nuove strade per scambi culturali e commerciali, mentre Koiava ha mostrato entusiasmo per le possibilità di collaborazione. Ora si attendono i

**Un incontro tra Bari e Tbilisi: il sindaco Leccese incontra il console della Georgia per rafforzare i legami tra le due città** A Bari, nella tarda serata del 5 febbraio 2026, il sindaco Vito Leccese ha incontrato Irakli Koiava, il nuovo console generale della Georgia, in un momento che segnala l’inizio di un nuovo passo verso un’attiva collaborazione tra la città pugliese e la capitale della Georgia, Tbilisi. Il confronto, tenutosi presso l’ufficio del sindaco, ha toccato temi fondamentali: l’integrazione della comunità georgiana, la promozione culturale, e la possibilità di instaurare collegamenti aerei diretti tra Bari e Tbilisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il console generale della Georgia a Bari è stato picchiato mentre passeggiava nel centro.

