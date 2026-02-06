La crisi nella Striscia di Gaza non si ferma e il mondo resta in silenzio. Mentre i combattimenti si intensificano, molte voci tacciono o evitano di parlare. La pubblicazione di un nuovo saggio in Italia mette in luce questa disparità di attenzione e solleva domande sulla responsabilità collettiva. La situazione resta critica, e le parole sembrano mancare di fronte alla realtà che si aggrava di giorno in giorno.

Il saggio di Didier Fassin, «Una strana disfatta. Sul consenso all'annientamento di Gaza», edito da Feltrinelli Una riflessione ambiziosa, già dal titolo: Una strana disfatta. Sul consenso all'annientamento di Gaza, saggio appena pubblicato in Italia (Feltrinelli, pp. 128, euro 12, traduzione di Lorenzo Alunni) di Didier Fassin, medico e antropologo francese che ha dedicato studi importanti al tema dei diritti umani negati, insegna all'Università di Princeton e al Collège de France ed è anche impegnato sul campo con associazioni di protezione umanitaria.

Il silenzio sulla tragedia della Striscia: una crepa morale nel mondo

E davanti a questo crimine non è possibile restare in silenzio. Con Fondazione @Soleterre_it stiamo distribuendo cibo e beni di prima necessità a chi non ha più nulla. Li compriamo all’interno della Striscia di Gaza. Scrivimi se vuoi più informazioni. Si può aiut x.com