Il selfie con più like vince | per San Valentino arriva OsimoLove

Questa San Valentino, il Comune di Osimo invita i cittadini a partecipare a un nuovo contest fotografico: il selfie con più like vince. La sindaca Michela Glorio spiega che quest’anno la città celebra l’amore con entusiasmo e voglia di coinvolgere tutti. I partecipanti devono scattare un selfie e condividerlo sui social, sperando di ottenere il maggior numero di like. È un modo semplice per divertirsi e mostrare quanto si vuole bene a Osimo.

OSIMO – Per San Valentino il Comune di Osimo lancia il contest OsimoLove.A spiegare tutto è la sindaca Michela Glorio: «Quest'anno la nostra città celebra l'esplosione d'amore a San Valentino. Abbiamo deciso infatti di installare, per 6 giorni, una luminaria a tema in piazza Boccolino. Chi ama.

