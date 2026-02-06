Dei rossetti liquidi opachi e a lunga durata, il Maybelline SuperStay Matte Ink si conferma uno dei preferiti su Amazon. Economico, facile da usare e con colori intensi, è diventato il prodotto più cercato tra chi vuole un trucco che duri tutto il giorno senza sbavare. La sua popolarità cresce di giorno in giorno, e le recensioni positive non mancano.

Maybelline Superstay Matte Ink, il rossetto liquido con 131mila e più recensioni che conquista tutti Versione opaca del Superstay, il rossetto a lunga durata di Maybelline New York – a cui si aggiungono anche la variante blurred e quella vinilica e super luminosa –, il Superstay Matte Ink rappresenta l'ibridazione perfetta tra un rossetto vellutato e una tinta labbra. Da una parte, infatti, ha il colore pieno, brillante e setoso che i rossetti, anche liquidi, sanno assicurare; dall'altra, regala quella durevolezza tipica delle lip stains, che agiscono come imprimendo il pigmento sulle labbra per ore, ore ed ore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il rossetto liquidi opaco e a lunga durata economico: il Maybelline SuperStay Matte Ink

Approfondimenti su Maybelline SuperStay

