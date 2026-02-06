Il ritorno del Malombra e il Pallagrello Nero | incontro letterario e degustazione a Pontelatone
Questa sera a Pontelatone si è svolto un incontro tra letteratura e vino. Gli organizzatori hanno riunito appassionati per parlare del ritorno del romanzo
Con il 2026 riprendono gli incontri del ciclo “Parole in fermento”, rassegna in collaborazione tra Edizioni Spartaco e Vigne Chigi. Domenica 8 febbraio, alle 17.30, l’appuntamento è con “Sapori oscuri” nell’azienda vinicola in via Corte Rosa a Pontelatone (evento gratuito su prenotazione.🔗 Leggi su Casertanews.it
Il ritorno del Malombra e il Pallagrello Nero: incontro letterario e degustazione a PontelatoneCon Il ritorno del Malombra la narrazione si muove sul confine sottile tra racconto popolare, memoria collettiva e reinvenzione letteraria. Il Malombra non è solo una figura oscura, ma un simbolo ... casertanews.it
