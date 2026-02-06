Il ritorno del maestro Letonja Da Strauss a Beethoven | Nel tramonto c’è speranza

Il maestro Marko Letonja torna a dirigere l’Orchestra Sinfonica di Milano con un programma che mescola due grandi nomi del repertorio. In scaletta, la Quarta di Beethoven, un pezzo che trasmette energia e speranza, e la Suite da Die Frau ohne Schatten di Richard Strauss, che chiude con un tocco di magia il concerto. Letonja, che non dirige da tempo questa orchestra, si presenta con entusiasmo e sicurezza, portando sul palco un mix di musica eroica e teatro musicale. La serata ha catturato l’attenzione di pubblico e critica, puntando tutto sulla

Una grande ritorno per il direttore Marko Letonja alla guida dell' Orchestra Sinfonica di Milano in un programma che unisce due anime del sinfonismo: il Beethoven della Quarta sinfonia, ancora intriso dei più alti ideali eroici e il teatro musicale di Richard Strauss, rappresentato dalla Suite da Die Frau ohne Schatten (La donna senz'ombra), apice della collaborazione con Hugo von Hofmannsthal. Inoltre Vier letzte Lieder (Quattro ultimi Lieder) di Richard Strauss, interpretati dal soprano australiano Siobhan Stagg, segnano il congedo del compositore dalla musica. Appuntamento in Auditorium questa sera alle 20 e domenica alle 16.

