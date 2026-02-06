Con la scadenza del trattato tra Stati Uniti e Russia, si apre ora il rischio di una nuova corsa agli armamenti nucleari. La fine di questo accordo mette in discussione decenni di limiti e controllo, e le nazioni si preparano a riprendere lo sviluppo di armi nucleari senza più vincoli. La situazione preoccupa gli esperti, che temono un aumento delle tensioni e dei pericoli per la sicurezza globale.

Ecco una notizia che merita una riflessione, anche solo per prendere atto di un cambiamento epocale. Il trattato sul controllo degli armamenti nucleari tra gli Stati Uniti e la Russia è scaduto il 5 febbraio, mettendo fine a mezzo secolo di diplomazia straordinariamente efficace. Il trattato New Start era stato firmato nel 2010 da Barack Obama e Dmitrij Medvedev, effimero presidente russo tra due mandati di Vladimir Putin. L’accordo imponeva ai due firmatari, tra le altre cose, un limite al numero di testate nucleari operative. Le due superpotenze nucleari – la Cina è abbondantemente staccata al terzo posto nella classifica – saranno dunque libere di aumentare il loro arsenale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il rischio di una nuova corsa agli armamenti nucleari

Approfondimenti su trattato armamenti

Il trattato New START tra Stati Uniti e Russia è scaduto, lasciando i due paesi senza più limiti ufficiali sulle armi nucleari.

Il Papa ha lanciato un appello per fermare una nuova corsa agli armamenti che potrebbe mettere a rischio la pace tra i Paesi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

ADDIO NEW START: gli USA reagiscono all’alleanza Russia-Cina con la corsa agli armamenti nucleari

Ultime notizie su trattato armamenti

Argomenti discussi: Russia, Medvedev: Il rischio di una guerra mondiale è molto alto; Il rischio di un’Europa a due velocità (di B. Lorenzin); Giornalisti e medici: il rischio di essere uccisi a Gaza è fino a sei volte maggiore; Medvedev: i rischi di una guerra mondiale sono molto elevati.

Crans Montana e la percezione del rischio nel cervello degli adolescenti: l'importanza di insegnare loro come si riconosce il pericolo (prima che sia troppo tardi)La tragedia di inizio anno a Crans Montana apre una riflessione più ampia sulla percezione del rischio nei giovani: capire come funziona il cervello in queste situazioni aiuta a spiegare perché, a vol ... vanityfair.it

Rischio credito: i fattori che lo influenzano di piùSpazio alle Imprese: Il rischio di credito è la probabilità che una controparte non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie ... lapressa.it

Nuova campagna di richiami per gli airbag a rischio esplosione (in Italia già tre vittime). Si stima che ci siano ancora in circolazione circa 1,6 milioni di auto a rischio. Cosa fare per scoprire se c'è anche la vostra e come comportarvi nel caso sia segnalata facebook

La scadenza del trattato New Start e il rischio di una nuova corsa agli armamenti in apertura dei nostri approfondimenti. Con @LudovicaCastel5 ricercatrice IAI ed esperta di non-proliferazione. Ai microfoni @battgirl74 Diretta @Radio3tweet e @raiplaysound x.com