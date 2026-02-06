Il ragazzino che va a scuola con pugnale e tirapugni nello zaino

Questa mattina a Brescia un ragazzo di 16 anni è stato fermato prima di entrare a scuola. Gli agenti lo hanno trovato con un tirapugni, un pugnale di 13 centimetri e uno scalpello di 14. Il giovane è stato denunciato alla Procura dei minorenni.

È stato denunciato alla Procura dei minori di Brescia il ragazzino di 16 anni che all'alba di martedì, prima di entrare a scuola, è stato trovato in possesso di un tirapugni, un pugnale con una lama di 13 centimetri e uno scalpello lungo 14 cm. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro dai carabinieri: il giovane nascondeva tutto nello zaino ed è stato beccato alla fermata dell'autobus, mentre aspettava il pullman per andare e scuola (frequenta un istituto in provincia di Verona). Lo hanno fermato i carabinieri di Monzambano impegnati in una ordinaria attività di controllo del territorio.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Un ragazzo di 16 anni è stato trovato con uno zaino pieno di armi durante l'ora di lezione.

Nello zaino di un sedicenne i Carabinieri hanno trovato più di libri e quaderni.

