Il prossimo Vannacci

Da ilfattoquotidiano.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il quotidiano pubblica una vignetta che prende di mira il generale Vannacci. La caricatura si inserisce in un contesto di polemica e dibattito acceso attorno alle sue posizioni e alle sue dichiarazioni pubbliche. La vignetta ha già attirato l’attenzione di molti lettori e commentatori sui social, alimentando discussioni su come si rappresentano le figure pubbliche.

Sulle liste d’attesa Gabanelli dà i numeri ma non le cause. Io dico: la sinistra ha ‘bombardato’ la sanità Dl sicurezza, Nordio: “Vogliamo evitare il ritorno delle Br”. E Salvini rilancia: “Porteremo la cauzione in Parlamento” Rave, naufragio di Cutro, baby gang di Caivano, “ecoterroristi”, coltelli e scontri di Torino: così la destra usa la cronaca per fare decreti Sicurezza, nel dl c’è il fermo preventivo: ma il pm potrà annullarlo. Scudo penale agli agenti, carcere per chi porta coltelli Oggi la cerimonia d’apertura a San Siro: niente sold out, il mercimonio dei biglietti per coprire i posti vuoti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il prossimo vannacci

© Ilfattoquotidiano.it - Il prossimo Vannacci

Approfondimenti su Il Fatto Quotidiano

L’addio di Vannacci? Salvini ha già pronto il prossimo vicesegretario: Luca Zaia. I numeri del partito del Generale e l’incubo sbarramento

In vista delle prossime sfide politiche, Luca Zaia si prepara a rafforzare il ruolo all’interno del partito di Matteo Salvini, in un contesto segnato da recenti tensioni e questioni elettorali.

Oleksandr Usyk nomina il prossimo avversario shock per il suo prossimo incontro

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Quanto vale il nuovo partito di Vannacci

Video Quanto vale il nuovo partito di Vannacci?

Ultime notizie su Il Fatto Quotidiano

Argomenti discussi: Futuro Nazionale, cosa sappiamo sul nuovo partito di Roberto Vannacci; Il manifesto di Futuro Nazionale, il nuovo partito di Vannacci: La mia destra non è moderata. Prima l'Italia, poi lo stato e poi il diritto; Il nuovo partito di Roberto Vannacci: Punto al 20%; Vannacci lascia ufficialmente la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale da oggi è realtà.

il prossimo vannacciQuanti voti prende il nuovo partito di Vannacci secondo i sondaggi e chi ci potrebbe entrareSi rincorrono le voci sulle possibili adesioni a Futuro nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci. Per ora le conferme sono pochissime, si guarda soprattutto ai deputati leghisti considerati più ... fanpage.it

Da Adinolfi a Cicalone, il nuovo partito di Vannacci stuzzica gli influencerNella Lega, sono tre i deputati vicini a Vannacci. Nessuno però ha formalizzato l’addio, tanto che dai vertici è arrivato l’aut aut: decidete ... repubblica.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.