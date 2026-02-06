Oggi il quotidiano pubblica una vignetta che prende di mira il generale Vannacci. La caricatura si inserisce in un contesto di polemica e dibattito acceso attorno alle sue posizioni e alle sue dichiarazioni pubbliche. La vignetta ha già attirato l’attenzione di molti lettori e commentatori sui social, alimentando discussioni su come si rappresentano le figure pubbliche.

Sulle liste d’attesa Gabanelli dà i numeri ma non le cause. Io dico: la sinistra ha ‘bombardato’ la sanità Dl sicurezza, Nordio: “Vogliamo evitare il ritorno delle Br”. E Salvini rilancia: “Porteremo la cauzione in Parlamento” Rave, naufragio di Cutro, baby gang di Caivano, “ecoterroristi”, coltelli e scontri di Torino: così la destra usa la cronaca per fare decreti Sicurezza, nel dl c’è il fermo preventivo: ma il pm potrà annullarlo. Scudo penale agli agenti, carcere per chi porta coltelli Oggi la cerimonia d’apertura a San Siro: niente sold out, il mercimonio dei biglietti per coprire i posti vuoti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il prossimo Vannacci

Approfondimenti su Il Fatto Quotidiano

In vista delle prossime sfide politiche, Luca Zaia si prepara a rafforzare il ruolo all’interno del partito di Matteo Salvini, in un contesto segnato da recenti tensioni e questioni elettorali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Quanto vale il nuovo partito di Vannacci

Ultime notizie su Il Fatto Quotidiano

Argomenti discussi: Futuro Nazionale, cosa sappiamo sul nuovo partito di Roberto Vannacci; Il manifesto di Futuro Nazionale, il nuovo partito di Vannacci: La mia destra non è moderata. Prima l'Italia, poi lo stato e poi il diritto; Il nuovo partito di Roberto Vannacci: Punto al 20%; Vannacci lascia ufficialmente la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale da oggi è realtà.

Quanti voti prende il nuovo partito di Vannacci secondo i sondaggi e chi ci potrebbe entrareSi rincorrono le voci sulle possibili adesioni a Futuro nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci. Per ora le conferme sono pochissime, si guarda soprattutto ai deputati leghisti considerati più ... fanpage.it

Da Adinolfi a Cicalone, il nuovo partito di Vannacci stuzzica gli influencerNella Lega, sono tre i deputati vicini a Vannacci. Nessuno però ha formalizzato l’addio, tanto che dai vertici è arrivato l’aut aut: decidete ... repubblica.it

Il prossimo! - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #vannacci #salvini #vignetta #satira #natangelo #lega x.com

VANNACCI ADDIO ANNUNCIATO. L'ATTESA E' PER IL PROSSIMO. Il distacco dell'Onorevole Vannacci dalla Lega era nell'ordine delle cose per molti (ricorda anche qualche episodio locale che intenerisce il cuore). Invece, buona parte dell'opinione pubblic facebook