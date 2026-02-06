il profugo radolovich a laterina

Dino Radolovich tornerà a Laterina nel Giorno del Ricordo. Lui, profugo, presenterà il suo libro autobiografico

Dino Radolovich tornerà a Laterina nel Giorno del Ricordo con il suo libro autobiografico " Due valigie in tutto ". Nel borgo valdarnese tra il 1948 e il 1963 fu allestito il campo PG 82, una delle più grandi strutture di accoglienza della penisola per quanti fuggivano da Venezia Giulia, Dalmazia, Dodecaneso, i territori assegnati alla Jugoslavia dal trattato di pace del ‘47. Al momento in cui fu chiuso erano 107 gli esuli nelle 12 baracche che negli anni ne avevano ospitato migliaia. Italiani senza più casa, lavoro e affetti. E tra loro c’era anche Radolovich che insieme alla sua famiglia fu costretto ad abbandonare Marzana, vicino Pola, e ad iniziare un lungo pellegrinaggio tra i Centri Raccolta Profughi d’Italia fino ad approdare proprio nel centro laterinese, dove ha vissuto tra il 1957 e il 1960. 🔗 Leggi su Lanazione.it

