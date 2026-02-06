Il procuratore Riso | Giovane? I dirigenti del Napoli sono stati più veloci Lucca è andato nell’Nba del calcio

Beppe Riso, il procuratore di Lucca e Giovane, ha commentato i trasferimenti dei suoi assistiti. Riso ha detto che i giovani sono stati più veloci dei dirigenti del Napoli, e che Lucca è ormai andato nell’Nba del calcio. L’intervista arriva in un momento di grande fermento sul mercato.

Beppe Riso, procuratore tra gli altri di Lucca e Giovane, ha rilasciato una lunga intervista a TuttoSport. In tal senso, ha avuto modo di parlare anche del Napoli, svelando diversi retroscena. Ecco cosa ha dichiarato a Nicolò Schira. Le parole di Riso. È stato protagonista di numerosi affari: quali sono state le operazioni più difficili da chiudere? “Giovane al Napoli e Venturino alla Roma sono stati i colpi più complicati da portare a termine, ma alla fine ce l’abbiamo fatta.” Il brasiliano faceva gola a tanti top club: dall’Inter alla Juve, passando per Lazio e Roma, ma alla fine se l’è aggiudicato il Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

