Il presidio solidale che assiste i senzatetto nelle strade di Mestre e Marghera

A Mestre e Marghera, un gruppo di volontari organizza un presidio per aiutare i senzatetto. Ogni notte, portano cibo, coperte e altri beni di prima necessità a chi vive per strada. L’iniziativa si chiama “Riprendiamoci la notte” e si rivolge a chi si trova in difficoltà tra Mestre, Marghera e Venezia. I volontari lavorano senza sosta, davanti alle criticità di un problema che spesso resta nascosto.

Ogni mercoledì sera i volontari del Pandora e del Rivolta distribuiscono coperte e beni di prima necessità alle persone senza dimora “Riprendiamoci la notte” è un'attività di raccolta e distribuzione di beni di prima necessità rivolta alle persone senza dimora tra Mestre, Marghera e Venezia. A promuoverla sono i volontari del centro sociale Rivolta e del laboratorio climatico Pandora, supportati dalla rete che si è sviluppata con l'esperienza “riprendiamoci la città”. «Usciamo per aiutare ma anche per fare una mappatura, tenere traccia delle presenze», spiegano Sebastiano Bergamaschi e Laura Fontolan, portavoce del Rivolta e di Pandora.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

