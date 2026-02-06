Il premio Pulitzer Nathan Thrall a TPI | Senza giustizia non ci sarà mai Pace tra Israele e Palestina

Nathan Thrall, giornalista e vincitore del premio Pulitzer, ha parlato a TPI. Ha detto che senza giustizia non ci potrà mai essere pace tra Israele e Palestina. Thrall ha anche raccontato di aver capito, nel corso del suo lavoro, che i numeri da soli non cambiano nulla. Serve un passo concreto, una soluzione giusta, per fermare il conflitto.

C’è stato un momento in cui Nathan Thrall ha capito che i dati, da soli, non avrebbero cambiato il mondo. Per dieci anni, il giornalista statunitense ha diretto l’Arab-Israeli Project per l’International Crisis Group, elaborando dettagliati rapporti destinati a cronisti, accademici, analisti, attivisti e diplomatici. Ma non la politica di dominio esercitata da Israele sui palestinesi restava immutata. Così ha scelto di optare per la narrativa. Il risultato è stato “Un giorno nella vita di Abed Salama” (Neri Pozza), che gli è valso il Premio Pulitzer 2024. Qui Thrall ha scelto di raccontare una tragedia di tutti i giorni: un padre che cerca disperatamente il figlio dopo un gravissimo incidente stradale avvenuto nella Cisgiordania occupata, alle porte di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Tpi.it

Premio Pulitzer Thrall all'Aquila, 'per i palestinesi non è una tregua'(ANSA) - L'AQUILA, 21 GEN - La sala del Camino del Maxxi L'Aquila ha ospitato un incontro tra la giornalista Francesca Mannocchi e Nathan Thrall, scrittore e giornalista statunitense che vive a Gerusa ... msn.com