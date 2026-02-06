Il pene troppo grande lo avvantaggia Giochi a Cortina | c’è già la prima folle polemica

A Cortina d’Ampezzo scoppia una polemica incredibile dopo le gare di salto con gli sci. Tutto è partito da un articolo che collega le dimensioni del pene alle performance sugli sci, una teoria che ha fatto discutere molto sui social e tra gli appassionati. La questione ha preso una piega surreale e continua a tenere banco, mentre gli organizzatori cercano di frenare le polemiche e di concentrarsi sulle gare.

Qual è il legame tra le dimensioni del pene e il salto con gli sci? Più stretto di quanto si possa immaginare, almeno secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild e dal New York Times. Il tema è entrato nel dibattito in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, sollevando interrogativi tra regolamenti sportivi e limiti etici. Al centro della polemica ci sarebbe una pratica discutibile: alcuni atleti avrebbero fatto ricorso a iniezioni di acido ialuronico per aumentare temporaneamente le dimensioni dei genitali. L’obiettivo non sarebbe estetico, ma puramente sportivo. Nel salto con gli sci, infatti, una tuta più larga garantisce un maggiore effetto “ vela ” durante il volo, permettendo di restare più a lungo in aria e guadagnare metri preziosi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Arriva a Milano il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, per i preparativi delle Olimpiadi 2026.

