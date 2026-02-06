Il Pd ha già vissuto una frattura e rischia di ripeterla avverte Picierno

Il Partito Democratico si trova di nuovo sull’orlo di una spaccatura. Dopo le tensioni interne, la deputata Picierno avverte che rischiano di ripetersi gli stessi errori. In una fase politica complessa, chiede più confronto e discussioni aperte per evitare che le divisioni si approfondiscano.

Penso che, in una fase come quella che attraversiamo, delicata, i momenti di discussione debbano essere maggiori. Perché questo è il modo in cui funziona un partito che discute, che decide. Lo dico soprattutto perché ho sentito anche oggi, ma non solo oggi, parole confuse, sbagliate. Confuse sul rapporto tra il necessario confronto che serve in un partito e il concetto di unità. E allora io voglio dire subito che il pluralismo non è una concessione, non è sopportazione acustica, cari amici, non è lasciar parlare qualcuno e poi fare come se nulla fosse perché c’è già un’altra linea. Il pluralismo è un’idea precisa di partecipazione democratica, non è generica tolleranza.🔗 Leggi su Linkiesta.it

La deputata del Partito Democratico Picierno ribadisce che il pluralismo non è una concessione.

La decisione di escludere Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone dalla riclassificazione dei Comuni montani ha sollevato proteste.

Schlein annuncia la direzione del Pd: Spero di riunirla già settimana prossimaDurante una conferenza stampa alla Camera, interpellata dai cronisti, la segretaria del Partito democratico ha comunicato la riunione della direzione del partito: È molto importante anche per prepara ...

Il Pd ha la sua candidata . Ecco chi è Stefania MusiDa tempo era noto che il sindaco di Luzzara, Elisabetta Sottili, non si sarebbe riproposta per continuare un ulteriore mandato alle prossime elezioni amministrative, in programma l'anno prossimo in ...

