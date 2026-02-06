Il Passaporto dei Presepi chiude la sua terza edizione con il presepe vivente e la premiazione
Domenica 8 febbraio, alle 16, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, si svolgerà la cerimonia di chiusura della terza edizione del Passaporto dei Presepi genovesi. L’evento, promosso dal Comune di Genova con l’Arcidiocesi, prevede il presepe vivente e la consegna dei premi ai partecipanti. Molti genovesi e visitatori si sono già appassionati alle rappresentazioni, e questa giornata finale chiuderà ufficialmente l’edizione 2023.
Domenica 8 febbraio, alle 16, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, si terrà la giornata conclusiva della terza edizione del Passaporto dei Presepi genovesi, promosso dal Comune di Genova in collaborazione con l’Arcidiocesi.La cerimonia sarà preceduta dal corteo del presepe vivente.🔗 Leggi su Genovatoday.it
