Il Passaporto dei Presepi chiude la sua terza edizione con il presepe vivente e la premiazione

Domenica 8 febbraio, alle 16, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, si svolgerà la cerimonia di chiusura della terza edizione del Passaporto dei Presepi genovesi. L’evento, promosso dal Comune di Genova con l’Arcidiocesi, prevede il presepe vivente e la consegna dei premi ai partecipanti. Molti genovesi e visitatori si sono già appassionati alle rappresentazioni, e questa giornata finale chiuderà ufficialmente l’edizione 2023.

